Stop a motori inquinanti entro 2035, ok da Consiglio Ue (Di mercoledì 29 giugno 2022) (Adnkronos) – Intesa del Consiglio Ue sul pacchetto di misure 'Fit for 55' per il clima che prevede un obiettivo di riduzione delle emissioni di anidride carbonica del 100% entro il 2035 per i furgoni e le auto nuove. In altre parole, entro il 2035 i furgoni e le auto nuove in Ue dovranno essere a emissioni zero, con una forte accelerazione della decarbonizzazione tra il 2030 e il 2035. Il pacchetto Fit for 55, presentato dalla Commissione Europea nel luglio 2021 ha l'obiettivo di ridurre le emissioni climalteranti dell'Ue del 55% entro il 2030, rispetto al 1990, tappa intermedia per poter raggiungere la neutralità climatica nel 2050. Il Consiglio negozierà ora con il Parlamento Europeo, colegislatore dell'Ue.

