“So cosa stanno facendo” Ida Platano e Riccardo Guarnieri smascherati dall’ex UeD

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 29 giugno 2022) Idaa Uomini e Donne, arriva la stoccata durissima da parte di un ex protagonista del dating show che non ha risparmiato parole. E nemmeno altri volti del programma di Maria De Filippi, gettati anche loro nel calderone degli attacchi. E anche nei confronti di Tina Cipollari e Gianni Sperti è stato tosto: “Spesso le loro valutazioni non sono oggettive, mi avevano preso di mira. Ci mettono un attimo a distruggere una persona”. Ma è su Ida eche si è voluto soffermare di più. Idadi Uomini e Donne, bordatacavaliere. Intanto, la speranza del pubblico è che il prossimo autunno si vivranno altre storie con questo lieto fine. Quando? In base alle indiscrezioni la prima puntata ...