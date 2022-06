Roma, ambientalisti bloccano (ancora una volta) il GRA: traffico in tilt (Di mercoledì 29 giugno 2022) Non si fermano, non hanno nessuna intenzione di ‘arrendersi’. Anzi, le proteste continuano e anche questa settimana gli ambientalisti hanno deciso di bloccare il Grande Raccordo Anulare, una delle arterie principali della Capitale. E di farlo con lo stesso modus operandi: hanno scelto un orario di punta, quello in cui gli automobilisti sono lì per raggiungere il posto di lavoro, hanno fermato il traffico e a terra, con le gambe incrociate, hanno iniziato a urlare tutto il loro dissenso. ambientalisti (di nuovo) sul GRA (Foto di repertorio) ambientalisti hanno bloccato il GRA carreggiata interna altezza Pisana. alle 7.30. intervenuta la Polizia con volante e stradale, identificato le persone e hanno riaperto immediatamente le carreggiate. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 29 giugno 2022) Non si fermano, non hanno nessuna intenzione di ‘arrendersi’. Anzi, le proteste continuano e anche questa settimana glihanno deciso di bloccare il Grande Raccordo Anulare, una delle arterie principali della Capitale. E di farlo con lo stesso modus operandi: hanno scelto un orario di punta, quello in cui gli automobilisti sono lì per raggiungere il posto di lavoro, hanno fermato ile a terra, con le gambe incrociate, hanno iniziato a urlare tutto il loro dissenso.(di nuovo) sul GRA (Foto di repertorio)hanno bloccato il GRA carreggiata interna altezza Pisana. alle 7.30. intervenuta la Polizia con volante e stradale, identificato le persone e hanno riaperto immediatamente le carreggiate. su Il Corriere della Città.

