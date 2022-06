Powell e Lagarde non rassicurano i mercati, a Milano (-1,2%) giù la galassia Agnelli. Volatile Wall Street (Di mercoledì 29 giugno 2022) Non si placa l’ansia da recessione sui listini dopo una serie di dati macro deludenti negli Usa, dove si registra un’inflazione peggiore delle stime e un Pil in calo più del previsto. Per il Ftse Mib -20% nel primo semestre. Petrolio in rally, spread sotto i 200 punti Leggi su ilsole24ore (Di mercoledì 29 giugno 2022) Non si placa l’ansia da recessione sui listini dopo una serie di dati macro deludenti negli Usa, dove si registra un’inflazione peggiore delle stime e un Pil in calo più del previsto. Per il Ftse Mib -20% nel primo semestre. Petrolio in rally, spread sotto i 200 punti

Pubblicità

btkicio : RT @mrk4m1: Carstens è contrariato: ha scoperto che il buffet è vegano, sarà costretto a mangiare la stagista. Lagarde non ha studiato: oc… - infoiteconomia : Borsa: Powell-Lagarde non rassicurano Europa, a Milano (-1,2%) giu' galassia Agnelli - Il Sole 24 ORE - leojugglers : RT @mrk4m1: Carstens è contrariato: ha scoperto che il buffet è vegano, sarà costretto a mangiare la stagista. Lagarde non ha studiato: oc… - BJLiguria : Borse europee in rosso dopo i dati negativi Usa e le dichiarazioni di Powell e Lagarde - - 24ORERadiocor : Borsa: Powell-Lagarde non rassicurano Europa, a Milano (-1,2%) giu' galassia Agnelli - Il Sole 24 ORE #ftse #borsa… -