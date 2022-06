“Otto e Mezzo”, Massimo Cacciari su tutte le furie: “Me ne vado” (Di mercoledì 29 giugno 2022) Massimo Cacciari è andato su tutte le furie durante la puntata di ieri, martedì 28 giugno di Otto e Mezzo, il talk show condOtto da Lilli Gruber su La7. Il filosofo ha parlato della situazione politica del nostro Paese e di fatto ha spiegato che a suo dire il quadro sta cambiando e anche in modo piuttosto veloce. Poi ha trovato da dire con l’altra ospite in studio. Cos’è successo? “Otto e Mezzo”, Massimo Cacciari: il quadro politico italiano “Mi vergogno a definire queste nuove aree politiche centro, sinistra etc…, però credo che con lo sfaldamento dei Cinque Stelle e con la fuoriuscita di Di Maio c’è un nuovo spazio”. Il filosofo ha spiegato che, dopo la rottura del M5S ci sarà probabilmente un nuovo ... Leggi su tvzap (Di mercoledì 29 giugno 2022)è andato suledurante la puntata di ieri, martedì 28 giugno di, il talk show condda Lilli Gruber su La7. Il filosofo ha parlato della situazione politica del nostro Paese e di fatto ha spiegato che a suo dire il quadro sta cambiando e anche in modo piuttosto veloce. Poi ha trovato da dire con l’altra ospite in studio. Cos’è successo? “”,: il quadro politico italiano “Mi vergogno a definire queste nuove aree politiche centro, sinistra etc…, però credo che con lo sfaldamento dei Cinque Stelle e con la fuoriuscita di Di Maio c’è un nuovo spazio”. Il filosofo ha spiegato che, dopo la rottura del M5S ci sarà probabilmente un nuovo ...

