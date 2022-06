Monopoli | incidente choc con il trattore | Luigi morto schiacciato

Pubblicità

È deceduto dopo quasi una settimana nel reparto di Rianimazione l'84enne di Monopoli (Bari) Luigi Ricco, rimasto coinvolto lo scorso 20 giugno in un incidente con il suo trattore in contrada Paretano, all'altezza del Canale di Pirro. Il pensionato stava andando in un terreno ... A seguito della morte di Luigi Ricco la pm di Bari Chiara Giordano ha aperto un fascicolo per omicidio stradale a carico del conducente dell'auto ...