(Di mercoledì 29 giugno 2022) Dopo settimane di stand by è finalmente arrivata la tanto attesa fumata bianca per ildiè infatti arrivato l'ok alla firma sui contratti dei due...

Pubblicità

sballogallo : RT @Cucuzinho7: @milan_corner Ravezzani sta canibalizzando questa gara, sorpasso fulmineo su Ilario e si sta prendendo un vantaggio diffici… - Pall_Gonfiato : Milan, dagli Stati Uniti l'ok al rinnovo di Maldini e Massara: biennale e budget concordato con RedBird. Il punto - milan_corner : RT @Cucuzinho7: @milan_corner Ravezzani sta canibalizzando questa gara, sorpasso fulmineo su Ilario e si sta prendendo un vantaggio diffici… - Cucuzinho7 : @milan_corner Ravezzani sta canibalizzando questa gara, sorpasso fulmineo su Ilario e si sta prendendo un vantaggio… - il_Terz : @Bielleton Parlo di chi giustifica sempre, e giustificare la comunicazione del Milan è impossibile I tifosi non han… -

Partiamoappuntamenti in corso. " In giornata incontro con lo Spezia per Maggiore . Il Toro ... Ha un'offerta dal Monaco, c'è la Fiorentina, il sognoSapeva che se ne sarebbe andato, per ...... poi, si è sfogato sui social network affermando che la gioia di esibirsi alLatin Festlval '... tra cui quello che aveva gridato la frase a Vergo, sono stati immediatamente allontanati...La società granata sta chiudendo per i primi colpi, dopo l'ufficializzazione di Pellegri. Facciamo il punto di mercato con Camillo Forte dalla redazione di Tuttosport ...Premiato come miglior difensore dell’ultima stagione, ora il suo futuro sembra essere lontano dal Torino. Perché Bremer ha saputo conquistare tanti top club che da tempo sono sulle sue tracce. Il bras ...