M5S | Sibilia | “Governo? Vogliono buttarci fuori | quindi è il momento di restare”

(Di mercoledì 29 giugno 2022) (Adnkronos) – “Ci sono spinte che tendono a, ma anche atteggiamenti da chiarire, noi continuiamo a fare il nostro lavoro per i cittadini. Proprio perché ci sono spinte così forti pere ilpiù importante pere dare voce a chi non ne ha”. Così il sottosegretario all’Interno Carloall’Adnkronos, lasciando la sede di Campo Marzio. “Nessuno pensi di mandare in pensione battaglie come il rdc, il superbonus, il salario minimo liberandosi del M5S”. “Restiamo nel”. Niente appoggio esterno? “Ma no, che senso avrebbe…”. Così all’Adnkronos la ministra alle politiche giovanili, Fabiana Dadone, lasciando la sede di Campo Marzio. L'articolo proviene da Italia Sera.

...luce del sole con il governo e votare solo i provvedimenti in sintonia con le posizioni del", ...boccia la tensione violenta che polarizza chi naviga in rete tra Conte e Di Maio: "Sono per ...... così come il sottosegretario(già hanno annunciato invece che non si ricandideranno Giulia Grillo e Danilo Toninelli ). Il tutto, ammesso che poi gli elettoriconfermassero la ...(Adnkronos) – “Ci sono spinte che tendono a buttarci fuori, ma anche atteggiamenti da chiarire, noi continuiamo a fare il nostro lavoro per i cittadini. Proprio perché ci sono spinte così forti per bu ...Il garante contrario anche alla mini deroga per 5 su 50. E blinda l'appoggio a Draghi. I vicepresidenti contiani: inopportuno il suo incontro con le commissioni, è indagato per traffico d'influenze ...