Lukaku è arrivato a Milano per tornare all'Inter | video (Di mercoledì 29 giugno 2022) È il giorno del ritorno, delle visite mediche e della firma del contratto. È il giorno del ritorno di Romalu Lukaku all'Inter. Un ritorno frutto di una trattativa clamorosa che ha portato ad un prestito secco di 8 mln di euro quando solo un anno fa il Chelsea lo aveva acquistato per 115 mln. Un ritorno che fa sognare i tifosi nerazzurri. Leggi su panorama (Di mercoledì 29 giugno 2022) È il giorno del ritorno, delle visite mediche e della firma del contratto. È il giorno del ritorno di Romaluall'. Un ritorno frutto di una trattativa clamorosa che ha portato ad un prestito secco di 8 mln di euro quando solo un anno fa il Chelsea lo aveva acquistato per 115 mln. Un ritorno che fa sognare i tifosi nerazzurri.

Pubblicità

FBiasin : È arrivato la mattina presto, ha chiesto al club di non andarlo a prendere. Insomma, per il suo sbarco/bis a Milano… - MatteoBarzaghi : Arrivato Simone Inzaghi nella sede dell’Inter. Argomenti di cui parlare: tanti. Su tutti il mercato @SkySport… - Open_gol : Il centravanti è arrivato in Italia per iniziare la sua seconda avventura in nerazzurro: torna in prestito dopo un… - _ElPrincipe22 : RT @GuarroPas: #Inter, #Lukaku è arrivato a #Milano. - OnoMoreTime : RT @FBiasin: È arrivato la mattina presto, ha chiesto al club di non andarlo a prendere. Insomma, per il suo sbarco/bis a Milano #Lukaku ha… -