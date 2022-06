Lazio, avanti tutta per Ilic, ma prima bisogna vendere Luis Alberto (Di mercoledì 29 giugno 2022) La Lazio ha bloccato Ilic ma per concludere l’operazione serve prima di lavorare sulle cessioni, Luis Alberto soprattutto La telefonata intercorsa tra Lotito e Setti ha “sbloccato” il mercato della Lazio. Il club biancoceleste ha chiuso per Matteo Cancellieri e ha mosso passi avanti per Ivan Ilic. Come riporta Alfredo Pedullà, infatti, Lotito ha bloccato anche Ilic, priorità per il centrocampo, ma prima deve perfezionare la cessione di Luis Alberto, con il Siviglia che ha già fatto un’offerta. Ilic viene considerato il sostituto perfetto, ma serve l’uscita del Mago. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 29 giugno 2022) Laha bloccatoma per concludere l’operazione servedi lavorare sulle cessioni,soprattutto La telefonata intercorsa tra Lotito e Setti ha “sbloccato” il mercato della. Il club biancoceleste ha chiuso per Matteo Cancellieri e ha mosso passiper Ivan. Come riporta Alfredo Pedullà, infatti, Lotito ha bloccato anche, priorità per il centrocampo, madeve perfezionare la cessione di, con il Siviglia che ha già fatto un’offerta.viene considerato il sostituto perfetto, ma serve l’uscita del Mago. L'articolo proviene da Calcio News 24.

