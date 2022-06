Giochi Mediterraneo: bocce, oro e bronzo nella Raffa, altro bronzo nella Petanque (Di mercoledì 29 giugno 2022) Orano, 29 giu. - (Adnkronos) - Arriva dalla Raffa il primo oro delle bocce ai Giochi del Mediterraneo. Mattia Visconti si è aggiudicato la finalissima individuale contro il turco Ahmed Emen per 12-3. Inoltre Flavia Morelli nella Raffa individuale femminile ha conquistato il bronzo con 12-3 sulla sammarinese Stella Paoletti. Mentre nel doppio della Petanque Saverio Amormino e Andrea Chiapello hanno superato la coppia spagnola José Alberto Andreu Quinones e Jesus Antonio Escacho Alarcon per 13- 11. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 29 giugno 2022) Orano, 29 giu. - (Adnkronos) - Arriva dallail primo oro delleaidel. Mattia Visconti si è aggiudicato la finalissima individuale contro il turco Ahmed Emen per 12-3. Inoltre Flavia Morelliindividuale femminile ha conquistato ilcon 12-3 sulla sammarinese Stella Paoletti. Mentre nel doppio dellaSaverio Amormino e Andrea Chiapello hanno superato la coppia spagnola José Alberto Andreu Quinones e Jesus Antonio Escacho Alarcon per 13- 11.

Pubblicità

ItaliaTeam_it : MERAVIGLIOSE! ?????? Martina Maggio ORO, Asia D'Amato ARGENTO, tripudio #ItaliaTeam nell'All around ai Giochi del Med… - Coninews : Asia d'ORO nel volteggio! ?? Cominciano alla grande le finali di specialità di ginnastica artistica ai Giochi del M… - Coninews : Martina e Asia, oro e argento nell’All around! ?????? A domani per un’intensa giornata di gare ai Giochi del Mediterr… - MartaCidronelli : RT @Coninews: E ANDIAMOOOO! ?? Ai Giochi del Mediterraneo di #Oran2022 #ItaliaTeam sul podio anche nel tiro a segno con Luca Tesconi e Chia… - MartaCidronelli : RT @ItaliaTeam_it: Tripudio #ItaliaTeam ai Giochi del Mediterraneo! ?? Volteggio ?? Asia D’Amato ?? Angela Andreoli Parallele asimmetriche… -