Filippo Scotti | La mia anima fragile in ' Io e Spotty' | e ora penso all' estero

(Di mercoledì 29 giugno 2022) Ne leggo tante bellissime, ma molte non le sento vicine a me. Il successo di È stata la mano di Dio mi ha fatto un enorme piacere, mi ha reso molto fiero, ma non posso pensare di lavorare sempre in ...

ssheisalady : Filippo Scotti - gretacongiu_ : RT @InkSonoro: L'inno alla gentilezza di Marco Mengoni e Filippo Scotti ??'Dovremmo provare a essere gentili' ???? È stato un Festival di canz… - AngelaVillani9 : RT @InkSonoro: L'inno alla gentilezza di Marco Mengoni e Filippo Scotti ??'Dovremmo provare a essere gentili' ???? È stato un Festival di canz… - Lopinionista : 'Io e Spotty', con Filippo Scotti e Michela De Rossi, al cinema dal 7 luglio - ayellowlamp : aspettando di uscire dalla quarantena solo per vedere il film con filippo scotti furry -

La recensione di Io e Spotty, il film di Cosimo Gomez cone Michela De Rossi, con la partecipazione di Paola ...TAORMINA - Matteo () comunica col mondo attraverso i suoi cartoon e quando è solo in casa si nasconde in un costume da cane, anzi diventa il cane Spotty. Eva ( Michela De Rossi ) non regge la pressione ... Giffoni 2022, ecco tutti gli ospiti da Filippo Scotti ad Alex Polidori Dopo Brutti e cattivi, Cosimo Gomez dirige un film che parla di anime gemelle, di un ragazzo con il costume da cane e di una ragazza insicura. Il film, che vede protagonisti Filippo Scotti e Michela D ...