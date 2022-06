Covid | è boom di contagi | risale la curva epidemica | +47 | 85%

Pubblicità

infoitinterno : Covid: oggi nel Lazio boom nuovi casi, +11.171 - LaPresse - VivereTrapani : Covid, il bollettino settimanale: boom di contagi, risale la curva epidemica - V_Caltanissetta : Covid, il bollettino settimanale: boom di contagi, risale la curva epidemica - VivereRagusa : Covid, il bollettino settimanale: boom di contagi, risale la curva epidemica - VivereAgrigento : Covid, il bollettino settimanale: boom di contagi, risale la curva epidemica -

ilmessaggero.it

Il '' di tamponi (84.452) segnalato nel consueto bollettino di regione Lombardia martedì 28 giugno, ... Infine, purtroppo, sono avvenuti nove decessi perin Lombardia. ......residenziali per anziani e ai soggetti tra i 60 e 80 anni affetti da condizioni di particolare fragilità che abbiano ricevuto la terza dose da oltre 120 giorni senza intercorsa infezione da- ... Covid, boom di contagi e aumentano anche i ricoveri ospiti dei presidi residenziali per anziani e ai soggetti tra i 60 e 80 anni affetti da condizioni di particolare fragilità che abbiano ricevuto la terza dose da oltre 120 giorni senza intercorsa ...Increased prices due to supply chain issues haven't put the damper on fireworks sales for this July 4th weekend in Volusia and Flagler.