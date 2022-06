Centrodestra | Senaldi picchia duro | lacrime di coccodrillo Non capiscono la lezione

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 29 giugno 2022) Il giorno dopo, nel, è quello delledi. Tutti a dire di aver capito la: uniti si vince, divisi si perde. Tutti a giurare davanti ai microfoni che non succederà mai più, di farsi la guerra sul territorio per consegnare anche le roccaforti come Verona alla sinistra. E così Meloni invoca: «Basta liti, vediamoci al più presto per evitare altre divisioni. Ricordiamoci che l'avversario è la sinistra». Salvini risponde presente: «Incontro anche domani, e prepariamo la prossima squadra e il programma di governo». Berlusconi se la prende con l'astensionismo e «le divisioni che lo provocano» e si impegna a «promuovere un confronto approfondito con gli alleati». Ma la frase successiva, anziché un mattone sulla nuova via per ricompattare il, è sempre un j' ...