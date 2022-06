Calcio: Lazio, la nuova maglia sarà presentata il 4 luglio a Piazza del Popolo (Di mercoledì 29 giugno 2022) Roma, 29 giu. - (Adnkronos) - Piazza del Popolo sarà il teatro della serata evento che il prossimo 4 luglio sancirà la partnership tra S.S. Lazio e Mizuno. Il brand giapponese di attrezzature sportive ha recentemente siglato un accordo pluriennale per la fornitura di abbigliamento tecnico e sportivo del club, a partire dalla prossima stagione 2022-23. Per celebrare la nuova partnership, Mizuno e S.S. Lazio hanno collaborato in sinergia alla realizzazione delle maglie della nuova stagione, dando vita ad un design che interpreta tradizione e valori del club biancoceleste. "Olympia è il simbolo della S.S. Lazio - ha dichiarato Mark Kaiway, Head of Global Marketing di Mizuno - e noi abbiamo voluto integrarla nel design della ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 29 giugno 2022) Roma, 29 giu. - (Adnkronos) -delil teatro della serata evento che il prossimo 4sancirà la partnership tra S.S.e Mizuno. Il brand giapponese di attrezzature sportive ha recentemente siglato un accordo pluriennale per la fornitura di abbigliamento tecnico e sportivo del club, a partire dalla prossima stagione 2022-23. Per celebrare lapartnership, Mizuno e S.S.hanno collaborato in sinergia alla realizzazione delle maglie dellastagione, dando vita ad un design che interpreta tradizione e valori del club biancoceleste. "Olympia è il simbolo della S.S.- ha dichiarato Mark Kaiway, Head of Global Marketing di Mizuno - e noi abbiamo voluto integrarla nel design della ...

