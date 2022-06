Brigate Rosse, oggi si saprà il destino di 10 ex terroristi fuggiti in Francia (Di mercoledì 29 giugno 2022) . A loro carico varie condanne per omicidio Da oltre quarant’anni 10 brigatisti vivono in Francia e per i quali l’Italia ha chiesto l’estradizione. Per oggi, 29 giugno, è attesa la decisione della Chambre de l’Instruction della Corte d’Appello di Parigi, che si pronuncerà sulla richiesta avanzata dall’Italia. In aula dovrebbero essere presenti nove dei dieci brigatisti, perché Giorgio Pietrostefani, 78 anni, per motivi di salute sarà assente. Pietrostefani è considerato uno dei fondatori di Lotta Continua. In Italia, ha avuto una condanna a 22 anni come uno dei mandanti dell’omicidio Calabresi. Non si esclude che per alcuni dei brigatisti possa arrivare un’ulteriore rinvio per l’acquisizione di nuova documentazione. Saranno presenti: Enzo Calvitti, 67 anni, condannato in contumacia a 18 anni di carcere per associazione a scopi ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 29 giugno 2022) . A loro carico varie condanne per omicidio Da oltre quarant’anni 10 brigatisti vivono ine per i quali l’Italia ha chiesto l’estradizione. Per, 29 giugno, è attesa la decisione della Chambre de l’Instruction della Corte d’Appello di Parigi, che si pronuncerà sulla richiesta avanzata dall’Italia. In aula dovrebbero essere presenti nove dei dieci brigatisti, perché Giorgio Pietrostefani, 78 anni, per motivi di salute sarà assente. Pietrostefani è considerato uno dei fondatori di Lotta Continua. In Italia, ha avuto una condanna a 22 anni come uno dei mandanti dell’omicidio Calabresi. Non si esclude che per alcuni dei brigatisti possa arrivare un’ulteriore rinvio per l’acquisizione di nuova documentazione. Saranno presenti: Enzo Calvitti, 67 anni, condannato in contumacia a 18 anni di carcere per associazione a scopi ...

