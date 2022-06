Bollettino Covid Campania | i dati di oggi 29 giugno Positivi in aumento | contagi a 30 | 88%

Pubblicità

repubblica : Covid, il bollettino: 94.165 nuovi casi e 60 morti, il tasso di positivita' sale al 26,4% - serenel14278447 : RT @ilmessaggeroit: Lazio, bollettino Covid oggi 29 giugno: 9.849 casi (5.867 a Roma) - DessiSelvaggia : RT @LBasemi: L’80% dei morti ha un ciclo completo di vaccino! Iss, il bollettino certifica il tonfo dei vaccini covid: - peppecaridi : ?? #Covid, oggi 94.165 nuovi casi positivi: l'Italia supera anche la Russia per numero di contagi. Il bollettino ?? - MeteoWeb_eu : ?? #Covid, oggi 94.165 nuovi casi positivi: l'Italia supera anche la Russia per numero di contagi. Il bollettino ?? -

Italia di oggi: 94mila contagi e 60 morti. Balzo dei ricoveri Napoli, 29 giugno 2022 " Positivi in giro per la città, i medici di famiglia denunciano il mancato rispetto dell'...oggi in Campania,28 giugno, nuovo picco: 10.602 casi su 32.615 test Napoli, 29 giugno 2022 " Crescono i positivi, Campania rimane nella rosa delle regioni più a rischio . Dopo la ...La Protezione Civile regionale ha diffuso un bollettino di allerta per rischio incendi e ondata di calore valevole dalle ore 0.00 del 30 giugno e valevole per le successive ventiquattro ore.Sono 8.386 i nuovi positivi al Covid in Campania, su 27.153 test esaminati. Il tasso di incidenza è del 30,88%, in lieve flessione rispetto al 32,5 del giorno precedente. Il bollettino regionale segna ...