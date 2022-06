Atalanta, per la fascia spunta l’idea di Parisi (Di mercoledì 29 giugno 2022) L’Atalanta vuole rinnovare le corsie per il gioco di Gasperini: l’ultima idea è quella di Fabiano Parisi dell’Empoli Giovani di prospettiva, italiani e l’idea di rinnovare le corsie laterali. L’ultima idea in casa Atalanta si chiama Fabiano Parisi. Il terzino dell‘Empoli è stata una delle sorprese di questa stagione di Serie A tanto che diverse squadre, tra cui anche Lazio e Napoli, si sono mosse per il classe 2000. Lo scrive La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 29 giugno 2022) L’vuole rinnovare le corsie per il gioco di Gasperini: l’ultima idea è quella di Fabianodell’Empoli Giovani di prospettiva, italiani edi rinnovare le corsie laterali. L’ultima idea in casasi chiama Fabiano. Il terzino dell‘Empoli è stata una delle sorprese di questa stagione di Serie A tanto che diverse squadre, tra cui anche Lazio e Napoli, si sono mosse per il classe 2000. Lo scrive La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato | @OfficialUSS1919, rallentamento nella trattativa con l'@Atalanta_BC per #Ederson - JomaItalia : Joma presenta la maglia home dell' @Atalanta_BC 2022-2023 ?????????? Il mix perfetto di tradizione e tecnologia per… - DiMarzio : #Calciomercato | #Lazio, domani incontro tra l'agente di #Carnesecchi e l'#Atalanta per avvicinare le parti - OnanaSessuale : Ricevuto insulti per questo tweet, nel giorno in cui Di Marzio dava per fatto #Ederson all’#Atalanta. Adesso si par… - OMLights : RT @JomaItalia: Joma presenta la maglia home dell' @Atalanta_BC 2022-2023 ?????????? Il mix perfetto di tradizione e tecnologia per supporta… -