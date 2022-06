Velletri si confronta con i cittadini sulle sorti di Piazza Cairoli

(Di martedì 28 giugno 2022) Una Sala Tersicore gremita di gente, nonostante l’afa atroce, quella di lunedì 27 giugno, presso il Comune di. Il motivo dell’incontro? Il confronto con iper raccogliere idee per il concorso di progettazione sulla riqualificazione di. Il progetto è finanziato con i fondi del PNRR. L’incontro si è svolto con il sindaco della città di, Orlando Pocci e l’assessore Luca Masi. Nel PNRR sono state premiate le politiche sociali per più di 2.700.000 di euro. Aiutare i disabili aiutare le famiglie bisognose sostenere i genitori Argomento principale: riqualificazioneL’incontro che si è svolto lunedì pomeriggio si è aperto sul tema della riqualificazione di. Questo ...

