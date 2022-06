Ultime Notizie – Missile su centro commerciale, Russia: “Colpito deposito armi” (Di martedì 28 giugno 2022) La Russia ha Colpito un deposito d’armi a Kremenchuk e non un centro commerciale nella città ucraina. E’ la versione del ministero della Difesa di Mosca dopo il raid che ha provocato almeno 18 morti. A Kremenchuk, secondo il ministero, le forze russe “hanno effettuato un attacco con armi aeree di precisione contro depositi di armi e munizioni ricevute da Usa e Paesi europei”. La Russia, riporta il Guardian, afferma di “continuare a colpire siti militari sul territorio ucraino” e sostiene che “a seguito dell’attacco di precisione sono state colpite armi e munizioni di fabbricazione occidentale, in un’area di stoccaggio per la successiva spedizione alle truppe ucraine in Donbass”. “La detonazione delle munizioni – ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 28 giugno 2022) Lahaund’a Kremenchuk e non unnella città ucraina. E’ la versione del ministero della Difesa di Mosca dopo il raid che ha provocato almeno 18 morti. A Kremenchuk, secondo il ministero, le forze russe “hanno effettuato un attacco conaeree di precisione contro depositi die munizioni ricevute da Usa e Paesi europei”. La, riporta il Guardian, afferma di “continuare a colpire siti militari sul territorio ucraino” e sostiene che “a seguito dell’attacco di precisione sono state colpitee munizioni di fabbricazione occidentale, in un’area di stoccaggio per la successiva spedizione alle truppe ucraine in Donbass”. “La detonazione delle munizioni – ...

Pubblicità

sole24ore : ?? #MarioDraghi, uniti su #Kiev, se perde perdono le democrazie: - Agenzia_Ansa : Sono 56.166 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ier… - Agenzia_Ansa : Due persone, una donna di 63 anni e un uomo di 62, sono morte per punture di insetti nelle ultime 48 ore a Vigevano… - PianetaMilan : .@acmilan, visite mediche per @DivockOrigi. #Calciomercato, tripla idea dal @PSG_inside / #News - #ACMilan #Milan… - RSD_studiodelta : ?? NOTIZIARIO LOCALE delle 12 (28/06/22) Ascolta le ultime #Notizie dall'#Emilia-#Romagna, in collaborazione con Ci… -