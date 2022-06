Tuffi, gare martedì 28 giugno Mondiali Budapest 2022 in tv: canale, orario e diretta streaming (Di martedì 28 giugno 2022) Tutto pronto per le gare di Tuffi di martedì 28 giugno ai Mondiali di Budapest 2022. Nuova giornata di gare alla Duna Arena della città ungherese: Eduard Timbretti Gugiu ed Andreas Sargent Larsen proveranno a staccare il pass per la finale del sincro dalla piattaforma 10 metri. Non ci saranno azzurri al via invece nella finale del trampolino 3 metri maschile. L’appuntamento è per le ore 10 con le qualifiche del sincro maschile dalla piattaforma 10m con la finale che andrà in scena alle ore 19.00, mentre la finale del trampolino 3m maschile si svolgerà alle 16.00 di martedì 28 giugno. Di seguito, le informazioni per seguire le gare e il programma dettagliato di giornata. SEGUI IL LIVE DI GIORNATA IL ... Leggi su sportface (Di martedì 28 giugno 2022) Tutto pronto per ledidi28aidi. Nuova giornata dialla Duna Arena della città ungherese: Eduard Timbretti Gugiu ed Andreas Sargent Larsen proveranno a staccare il pass per la finale del sincro dalla piattaforma 10 metri. Non ci saranno azzurri al via invece nella finale del trampolino 3 metri maschile. L’appuntamento è per le ore 10 con le qualifiche del sincro maschile dalla piattaforma 10m con la finale che andrà in scena alle ore 19.00, mentre la finale del trampolino 3m maschile si svolgerà alle 16.00 di28. Di seguito, le informazioni per seguire lee il programma dettagliato di giornata. SEGUI IL LIVE DI GIORNATA IL ...

