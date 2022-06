Trofeo Gamper, il Milan potrebbe sostituire la Roma (Di martedì 28 giugno 2022) Il Milan potrebbe prendere il posto della Roma nel Trofeo Gamper e quindi sfidare il Barcellona il 6 agosto Dopo la rinuncia della Roma a disputare il Trofeo Gamper, potrebbe essere il Milan la squadra a sostituire i giallorossi. L’indiscrezione è stata lanciata da Sport, secondo il quotidiano sarebbero i rossoneri a giocare contro il Barcellona il 6 agosto. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 28 giugno 2022) Ilprendere il posto dellanele quindi sfidare il Barcellona il 6 agosto Dopo la rinuncia dellaa disputare ilessere illa squadra ai giallorossi. L’indiscrezione è stata lanciata da Sport, secondo il quotidiano sarebbero i rossoneri a giocare contro il Barcellona il 6 agosto. L'articolo proviene da Calcio News 24.

