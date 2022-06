Pubblicità

Calciomercatonews.com

...della clausola rescissoria da 120 milioni e prenderebbe in considerazione l'idea di una(che il giocatore comunque al momento non ha chiesto) solo in caso di offerta irrinunciabile in...Ripartita due anni fa dalla Serie C dopo ladel diritto sportivo di A2 alla neonata JB ... poi al 7' Faranna ha impattato sul 13 - 13 e ladi Raiteri del 20 - 19, pochi minuti più tardi,... Tripla cessione e affondo: così soffiano il bomber alla Juventus - calciomercatonews.com Il calciomercato estivo si infiamma in casa Juventus, ma un bomber nel mirino potrebbe essere soffiato: tripla cessione e colpo ...Niente accordo tra Monza e Cagliari per la tripla operazione anticipata ieri da Sky Sport. Il club brianzolo vuole a titolo definitivo Andrea Carboni e Joao Pedro, oltre a Nahitan Nandez in prestito c ...