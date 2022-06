Spiagge libere introvabili, in Italia il mare è a pagamento (Di martedì 28 giugno 2022) Sole, mare e Spiagge: in Italia è sempre più difficile potersi godere una giornata di relax senza spendere anche fino a 75 euro per due persone. Lo certifica il rapporto 2021 di Legambiente. Stando al report, trovare una spiaggia libera è diventata un’impresa. “Le concessioni sul demanio costiero sono arrivate a 61.426, mentre erano 52.619 nel 2018” spiega l’associazione. “Di queste, 12.166 sono per stabilimenti balneari, contro le 10.812 del 2018, con un aumento del 12,5%“. Insomma, chi non vuole o non può pagare i lidi privati, dove il prezzo giornaliero per due adulti può arrivare fino a 75 euro, deve armarsi di tenacia e pazienza per individuare e raggiungere qualche tratto di sabbia accessibile e gratuito. Spiaggia sul lungomare di Napoli. Foto Ansa/Cesare Abbate“Complessivamente si può stimare – ... Leggi su velvetmag (Di martedì 28 giugno 2022) Sole,: inè sempre più difficile potersi godere una giornata di relax senza spendere anche fino a 75 euro per due persone. Lo certifica il rapporto 2021 di Legambiente. Stando al report, trovare una spiaggia libera è diventata un’impresa. “Le concessioni sul demanio costiero sono arrivate a 61.426, mentre erano 52.619 nel 2018” spiega l’associazione. “Di queste, 12.166 sono per stabilimenti balneari, contro le 10.812 del 2018, con un aumento del 12,5%“. Insomma, chi non vuole o non può pagare i lidi privati, dove il prezzo giornaliero per due adulti può arrivare fino a 75 euro, deve armarsi di tenacia e pazienza per individuare e raggiungere qualche tratto di sabbia accessibile e gratuito. Spiaggia sul lungodi Napoli. Foto Ansa/Cesare Abbate“Complessivamente si può sti– ...

