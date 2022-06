“Perché ha vinto lui”. Nicolas Vaporidis, le prime voci (un po’ cattive) dopo l’Isola dei Famosi (Di martedì 28 giugno 2022) Roberto Alessi ha parlato di Nicolas Vaporidis, Edoardo Tavassi e gli altri protagonisti de l’Isola dei Famosi. Il direttore di Novella 2000 oggi è stato ospite negli studi di Morning News e ne ha approfittato per parlare dell’ultima edizione del programma condotto da Ilary Blasi, conclusosi ieri sera. “A Nicolas Vaporidis gli abbiamo portato buono dopo aver sperato che vincesse Carmen. Devo dire ha avuto più fortuna che anima. Trovarsi in ballottaggio con Luca che è uno sconosciuto, non sapevo manco chi fosse, aveva fatto un paio di volte il corteggiatore da Uomini e Donne, ha avuto questi numeri strepitosi da super elezioni. Ha avuto un buon professore, il Tavassi”, Il direttore di Novella 2000 dopo Nicolas ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 28 giugno 2022) Roberto Alessi ha parlato di, Edoardo Tavassi e gli altri protagonisti dedei. Il direttore di Novella 2000 oggi è stato ospite negli studi di Morning News e ne ha approfittato per parlare dell’ultima edizione del programma condotto da Ilary Blasi, conclusosi ieri sera. “Agli abbiamo portato buonoaver sperato che vincesse Carmen. Devo dire ha avuto più fortuna che anima. Trovarsi in ballottaggio con Luca che è uno sconosciuto, non sapevo manco chi fosse, aveva fatto un paio di volte il corteggiatore da Uomini e Donne, ha avuto questi numeri strepitosi da super elezioni. Ha avuto un buon professore, il Tavassi”, Il direttore di Novella 2000...

Pubblicità

marattin : Vincono (e per fortuna hanno vinto, buon lavoro!) le candidature credibili, non le formule politiche. Anche perché… - ItaliaViva : Bisogna stare sempre attenti a dare un giudizio nazionale sulle #amministrative perché l'affluenza è sempre più bas… - CristinaMalcan1 : Ma basta, Nicolas ha vinto, vittoria scontata? Può essere ma solo perché è stato un vero naufrago, un’uomo che si è… - 15ghost6 : @UnTizioQualunq9 @Horseman003 Zidane che, dopo essere andato via, ha vinto tutto. Al contrario nostro e della nostr… - vola_Charles : RT @fevarless: pensa avere 69 anni e attaccare uno che ha vinto più del doppio dei mondiali che hai vinto tu solo perché il fidanzato di tu… -