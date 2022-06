Il PSG mette alla porta Neymar e insiste per Scamacca (Di martedì 28 giugno 2022) Si sta profilando in casa PSG uno scenario di calciomercato che avrebbe del clamoroso: fuori Neymar, dentro Scamacca. Fantacalcio? Non proprio a sentire le ultime indiscrezioni che arrivano dalla Francia attraverso la testata RMC. Il club parigino avrebbe deciso la cessione di Neymar per far partire il nuovo corso guidato da Luis Campos alla direzione sportiva, Christophe Galtier in panchina e Kylian Mbappé come stella primaria in campo. Secondo le fonti francesi ci sarebbe già stato un incontro tra la dirigenza del PSG e il papà di Neymar per comunicare la decisione di cederlo. Il clan del brasiliano di tutta risposta avrebbe chiesto il pagamento di tutte le spettanze previste dal contratto – che scadrà nel 2025 – per dare il via libera alla rescissione. Una cifra ... Leggi su open.online (Di martedì 28 giugno 2022) Si sta profilando in casa PSG uno scenario di calciomercato che avrebbe del clamoroso: fuori, dentro. Fantacalcio? Non proprio a sentire le ultime indiscrezioni che arrivano dFrancia attraverso la testata RMC. Il club parigino avrebbe deciso la cessione diper far partire il nuovo corso guidato da Luis Camposdirezione sportiva, Christophe Galtier in panchina e Kylian Mbappé come stella primaria in campo. Secondo le fonti francesi ci sarebbe già stato un incontro tra la dirigenza del PSG e il papà diper comunicare la decisione di cederlo. Il clan del brasiliano di tutta risposta avrebbe chiesto il pagamento di tutte le spettanze previste dal contratto – che scadrà nel 2025 – per dare il via liberarescissione. Una cifra ...

Pubblicità

Den96109848 : @Ivan_milanista @manu_99a @elliott_il @Zoroback_023 @letMoncadacook @IlBuonFabio Ma se il Newcastle era da tempo su… - furgeTX : @hoodiesa7va @NandoPiscopo1 @ildumba Vedi che per come è Galtier può tranquillamente essere che lo mette titolare e… - furgeTX : @NandoPiscopo1 @ildumba Per me banalmente il giocatore aveva accordo con noi ma se ti arriva il PSG con il DS che t… - Peppejournalist : RT @NumeroDiez_10: Un'altra big ???? mette nel mirino #Scamacca. 9??1?? Secondo @NicoSchira l'#AtleticoMadrid ha chiesto informazioni per il… - NumeroDiez_10 : Un'altra big ???? mette nel mirino #Scamacca. 9??1?? Secondo @NicoSchira l'#AtleticoMadrid ha chiesto informazioni p… -

Juve, menù scudetto: Spaghetto col Polpo Due romanzi a puntate che sono ormai giunti all'epilogo: nessuno ne mette più in dubbio la fine e ... certo non si può negare il talento superiore dell'ex esterno del Psg. Il quale, in attesa del ... Juve, adesso serve dimenticare Dybala ... evidentemente dettata dalla stima che nutre per l'ex compagno nel Psg, Gianluigi Buffon ha ... L'età non conta, hanno molta più importanza le motivazioni, la passione che si mette nellavoro, la ... Open Il PSG ha deciso: Neymar deve andare via Il PSG allora potrebbe anche cedere il giocatore pagandogli una parte dello stipendio pur di mandarlo via. L'incaricato per cedere Neymar è il nuovo dg Luis Campos, che ha già in mente il sostituto: ... Mercato Inter, i nerazzurri interessati ad Arnaud Kalimuendo del PSG Nella stagione 2020/2021, Kalimuendo mette a referto 28 presenze in Ligue 1 ... la grande abbondanza nel reparto offensivo del PSG potrebbe spingere il club ad ipotizzare una cessione. L’Inter ha per ... Due romanzi a puntate che sono ormai giunti all'epilogo: nessuno nepiù in dubbio la fine e ... certo non si può negare il talento superiore dell'ex esterno del. Il quale, in attesa del ...... evidentemente dettata dalla stima che nutre per l'ex compagno nel, Gianluigi Buffon ha ... L'età non conta, hanno molta più importanza le motivazioni, la passione che sinellavoro, la ... Il PSG mette alla porta Neymar e insiste per Scamacca Il PSG allora potrebbe anche cedere il giocatore pagandogli una parte dello stipendio pur di mandarlo via. L'incaricato per cedere Neymar è il nuovo dg Luis Campos, che ha già in mente il sostituto: ...Nella stagione 2020/2021, Kalimuendo mette a referto 28 presenze in Ligue 1 ... la grande abbondanza nel reparto offensivo del PSG potrebbe spingere il club ad ipotizzare una cessione. L’Inter ha per ...