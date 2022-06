Giappone | impiegato si ubriaca e perde una chiavetta Usb con i dati degli abitanti di una città intera

Pubblicità

Nel dispositivo del dipendente dell'amministrazione pubblica erano presenti nomi, cognomi, date di nascita, indirizzi e informazioni finanziarie degli oltre 460mila cittadini di ...... città di oltre 452mila abitanti nella zona ovest del, nei pressi di Osaka . In questa ... Dopo la notte brava, l'ha realizzato la perdita solo l'indomani, quando si è accorto di aver ...A volte anche lo smarrimento di un oggetto piccolissimo come una chiavetta Usb può fare una grande differenza. in cui erano contenute le informazioni personali dei residenti di Amagasaki. Non è ancora ...Lo smarrimento dopo una serata al bar con i colleghi nella città di Amagasaki: tutti i cittadini erano «schedati» nell’archivio perduto, con tanto di dati sui conti correnti ...