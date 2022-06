GF Vip 7 | spunta il clamoroso retroscena | ecco perchè Federico Fashion Style non ci sarà

Leggi su anticipazionitv

(Di martedì 28 giugno 2022) Uno dei volti accostati alla nuova edizione del Grande Fratello Vip in partenza a settembre era quello di. Il parrucchiere dei vip sembrava ormai sicuro di far parte del reality, ma qualcosa ha compromesso tutto. In questi giorni è arrivata la conferma che non cicon tanto diche, se confermato, farebbe davvero discutere. Non a caso, si parla di una serie di pretese non ottenute e un cambio di idea in extremis che Alfonso Signorini non avrebbe tollerato. Grande Fratello Vip 7:non ciSembrava un concorrente a tutti gli effetti, ma alla finenon entrerà nella casa più spiata d’Italia. Ma cos’è che ...