(Di martedì 28 giugno 2022) Al via martedì 28 giugno in prima serata,è ilformatdi Rai 3. Condotto da Giorgio Zanchini e Roberta Rei, sostituisce nel periodo estivo ildella Berlinguer. Servizi, interviste...

Pubblicità

Today.it

...50 - Drusilla e l'almanacco del giorno dopo 20:30 - Tg2 21:00 - Tg2 Post Rai 3 19:00 - Tg3 19:30 - Tg Regione 20:00 - Blob 20:20 - Gener - Azione Bellezza 20:45 - Unal sole 21:20 -...Si collegherà con Agorà Estate, Tg1 Mattina, con il nuovo programmadi Giorgio Zanchini e Roberta Rei, in onda da martedì 28 giugno dalle 21,20 aldi Cartabianca che tornerà in ... Filorosso al posto di Cartabianca: il nuovo programma d’approfondimento di Rai 3 Giorgio Zanchini e Roberta Rei conducono un format che, in sostituzione di Cartabianca, garantisce ai telespettatori aggiornamenti e notizie di cronaca e attualità ...Cartabianca non in onda stasera martedì 28 giugno arriva Filorosso chi conduce gli ospiti della puntata di stasera ...