Draghi smentisce il Cremlino: «Putin non sarà presente al G20. Solo con le sanzioni costringeremo Mosca a trattare» – Il video (Di martedì 28 giugno 2022) «Vladimir Putin non sarà presente al prossimo G20». Così il premier italiano Mario Draghi durante la conferenza stampa conclusiva del G7 di Elmau smentisce le dichiarazioni del Cremlino sulla presenza del presidente russo al summit in Indonesia del prossimo novembre. «Vladimir Putin ha accettato l’invito», aveva detto il consigliere presidenziale russo Yuri Ushakov poche ore fa citato dai media di Mosca. Ora il premier Draghi riferisce quanto comunicatogli dallo stesso governo di Giacarta: «Sulla presenza del presidente Putin al G20, il presidente indonesiano lo esclude, è stato categorico, non verrà. Potrà succedere un intervento da remoto, vedremo». Nel discorso di fine vertice tenutosi in Alta Baviera, ... Leggi su open.online (Di martedì 28 giugno 2022) «Vladimirnonal prossimo G20». Così il premier italiano Mariodurante la conferenza stampa conclusiva del G7 di Elmaule dichiarazioni delsulla presenza del presidente russo al summit in Indonesia del prossimo novembre. «Vladimirha accettato l’invito», aveva detto il consigliere presidenziale russo Yuri Ushakov poche ore fa citato dai media di. Ora il premierriferisce quanto comunicatogli dallo stesso governo di Giacarta: «Sulla presenza del presidenteal G20, il presidente indonesiano lo esclude, è stato categorico, non verrà. Potrà succedere un intervento da remoto, vedremo». Nel discorso di fine vertice tenutosi in Alta Baviera, ...

