Disastro sanità | tra gettonisti in pronto soccorso e persone senza medico di famiglia

(Di martedì 28 giugno 2022) Cercasidiin chat. Novanta euro all’ora, per coprire a spot i turni lasciati sguarniti da quei professionisti di “emergenza e urgenza” che tutti noi dovremmo trovare quando accediamo a un PS, perché sono quelli che con le loro competenze possono fare la differenza tra la vita e la morte. Invece, si rischia sempre di più che ad assisterci ci siano medici non strutturati, non specializzati e “di passaggio”: i cosiddetti. Oggi qui, domani in un’altra città, forniti agli ospedali da cooperative esterne che reclutano anche all’estero per sopperire ai “buchi” di organico: questi medici arrivano a guadagnare, per ogni turno, anche 6 o 7 volte in più dei titolari. Esattamente come successo poche settimane addietro in Veneto, dove proprio via chat si cercavano disperatamente –con poche ore di ...