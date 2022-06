Da Fondo Gid 6 mln euro a Cosp Tecno Service di Terni per ripresa post - Covid

Pubblicità

Adnkronos

Roma, 27 giu. (Labitalia) - Un finanziamento di 6 milioni di euro grazie al Fondo Gid (Grandi imprese in difficoltà). E' il prestito ottenuto dalla cooperativa di Terni Cosp Tecno Service, da quasi 50 anni attiva in tutto il Centro Italia nel settore multiservizi e in ... Grazie all'incentivo gestito da Invitalia, sostengo per la ripresa post - Covid alla cooperativa di Terni che opera nei servizi di pulizia e igiene ambientale.