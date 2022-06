Covid | Pierpaolo Sileri a Morning News | La nuova variante non deve preoccuparci

(Di martedì 28 giugno 2022) commenta 'Questa ondata di- 19 non'.lo dice in maniera molto chiara a '' , dove durante la puntata di martedì 28 giugno è intervenuto in ...

commenta 'Questa ondata di- 19 non deve preoccuparci'.Sileri lo dice in maniera molto chiara a 'Morning News' , dove durante la puntata di martedì 28 giugno è intervenuto in collegamento con Simona Branchetti ...'Rendere la mascherina obbligatoria oggi non avrebbe molto senso, perché tra 15 - 20 giorni il picco sarà già passato'. Così il sottosegretario alla SaluteSileri intervenendo a Morning News su Canale 5. Per Sileri la mascherina è 'un presidio fondamentale, ma la lascerei fortemente raccomandata solo dove c'è affollamento, nulla più di questo'. ...Mascherine nei luoghi di lavoro, proroga dopo il 30 giugno e aggiornamento linee guida. A settembre arriva una nuova varianteLa situazione attuale sul Covid non è " nulla di preoccupante, c’è una circolazione importante di una variante molto ...