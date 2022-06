“Corri subito a casa”. Gioca al gratta e vinci dal tabaccaio ed è subito choc: “Hai visto bene” (Di martedì 28 giugno 2022) Baciato dalla fortuna in tutti i sensi. E adesso la sua vita può cambiare davvero. È successo a Valmontone, alle porte di Roma, e il vincitore non credeva ai suoi occhi. Si è recato in una tabaccheria e ha preso un gratta e vinci. Chissà quante volte lo avrà fatto, chissà quante volte avrà sperato che dietro quella patina ci fosse la vincita vera, quella che in un batter d’occhio ti cambia la vita. Ed è successo davvero: il cliente della tabaccheria di Michele Conte a Valmontone gratta e vince 2 milioni di euro. “Controlla se i miei occhi hanno visto bene”, chiede il vincitore al tabaccaio mentre gli mostra il tagliando. E la risposta è di una semplicità imbarazzante: “Hei… hai vinto due milioni”. Al quotidiano Il ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 28 giugno 2022) Baciato dalla fortuna in tutti i sensi. E adesso la sua vita può cambiare davvero. È successo a Valmontone, alle porte di Roma, e iltore non credeva ai suoi occhi. Si è recato in una tabaccheria e ha preso un. Chissà quante volte lo avrà fatto, chissà quante volte avrà sperato che dietro quella patina ci fosse lata vera, quella che in un batter d’occhio ti cambia la vita. Ed è successo davvero: il cliente della tabaccheria di Michele Conte a Valmontonee vince 2 milioni di euro. “Controlla se i miei occhi hanno”, chiede iltore almentre gli mostra il tagliando. E la risposta è di una semplicità imbarazzante: “Hei… hai vinto due milioni”. Al quotidiano Il ...

