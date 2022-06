Casale | Østigård | Colwill | a che punto sono davvero le trattative

Leggi su spazionapoli

(Di martedì 28 giugno 2022) L’ultimo nome che il Napoli ha sondato per la difesa è quello di Levi, 19enne difensore del Chelsea. A fronte della grande stagione appena disputata, l’inglese ha attirato su di sé le attenzioni di diversi club, in particolare dalla Premier League. Come vi abbiamo raccontato ieri, tuttavia, c’è anche un po’ di Serie A sulle sue tracce: non soltanto il Napoli, ma anche Atalanta e Milan lo seguono attentamente. Sempre dall’Inghilterra, da tempo gli azzurri hanno gli occhi ben aperti su Leo Skiri, che nella seconda metà della scorsa stagione ha vestito la maglia del Genoa prima di tornare al Brighton. FOTO: Getty – Ostigard Napoli calciomercatoI maggiori probleminati proprio con la società, dato che con il giocatore c’è già l’accordo. Con il club britannico, invece, manca ancora l’intesa economica, motivo ...