AEW/NJPW: Forbidden Door II si potrebe tenere a Tokyo (Di martedì 28 giugno 2022) Nonostante le tante problematiche a livello di infortuni che hanno reso complicato il lavoro per la AEW di cocretizzare una card, domenica in quel di Chicago abbiamo assistito ad un evento storico condito da sorprese, colpi di scena, debutti e match incredibili a Forbidden Door. I fan si stanno già interrogando se ci sarà un seguito a questo evento e la risposta l’ha data il patron della federazione giapponese. Parola di Takami Ohbari “Ci sono ancora tanti match ai quali vorrei assistere e tanti wrestler in azione. Vorrei vedere la seconda parte di questo evento che potrebbe tenersi da noi a Tokyo. Penso che ci sono tantissimi atleti della AEW ai quali piacerebbe lottare proprio qui in Giappone e credo che questo, essendo l’anno del 50esimo anniversario della New Japan possa essere una buona occasione.“ Leggi su zonawrestling (Di martedì 28 giugno 2022) Nonostante le tante problematiche a livello di infortuni che hanno reso complicato il lavoro per la AEW di cocretizzare una card, domenica in quel di Chicago abbiamo assistito ad un evento storico condito da sorprese, colpi di scena, debutti e match incredibili a. I fan si stanno già interrogando se ci sarà un seguito a questo evento e la risposta l’ha data il patron della federazione giapponese. Parola di Takami Ohbari “Ci sono ancora tanti match ai quali vorrei assistere e tanti wrestler in azione. Vorrei vedere la seconda parte di questo evento che potrebbe tenersi da noi a. Penso che ci sono tantissimi atleti della AEW ai quali piacerebbe lottare proprio qui in Giappone e credo che questo, essendo l’anno del 50esimo anniversario della New Japan possa essere una buona occasione.“

