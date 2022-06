Addio Teo Mammucari, la bomba improvvisa fa tremare i fan: purtroppo è accaduto l’impensabile (Di martedì 28 giugno 2022) Teo Mammucari, noto conduttore televisivo, sembra che sia pronto all’Addio. La notizia ha gelato il sangue dei suoi tantissimi fans Reduce dall’ennesima annata di successo, Teo Mammucari ha rilasciato di recente un’intervista esclusiva a Tv Blog. Il comico ha parlato proprio della sua avventura alla guida de “Le Iene”, storico programma di Italia 1 che quest’anno ha condotto al fianco della bellissima super modella argentina Belen Rodriguez. Teo Mammucari (Websource)Tra le varie domande rivolte al simpaticissimo presentatore ce ne sono alcune riguardanti proprio la sua compagna di viaggio alle Iene. Teo ha voluto fare i complimenti a Belen per quanto è migliorata negli ultimi tempi, cosa che davanti alle telecamere difficilmente fa dato che preferisce divertirsi a punzecchiarla di continuo. Stavolta ... Leggi su ildemocratico (Di martedì 28 giugno 2022) Teo, noto conduttore televisivo, sembra che sia pronto all’. La notizia ha gelato il sangue dei suoi tantissimi fans Reduce dall’ennesima annata di successo, Teoha rilasciato di recente un’intervista esclusiva a Tv Blog. Il comico ha parlato proprio della sua avventura alla guida de “Le Iene”, storico programma di Italia 1 che quest’anno ha condotto al fianco della bellissima super modella argentina Belen Rodriguez. Teo(Websource)Tra le varie domande rivolte al simpaticissimo presentatore ce ne sono alcune riguardanti proprio la sua compagna di viaggio alle Iene. Teo ha voluto fare i complimenti a Belen per quanto è migliorata negli ultimi tempi, cosa che davanti alle telecamere difficilmente fa dato che preferisce divertirsi a punzecchiarla di continuo. Stavolta ...

Pubblicità

MVNILGHT : @JVSTLIK3YOU se i tuoi preferiti non sono ludo e teo addio - GiGiglio99 : @teoocchiuto Teo sto andando ad incatenarmi al Granillo, l'addio di Taibi non lo tollero - iamnadirb : @Drezzimovic @teo_acm Trattative che secondo me non si sono mai fermare altrimenti avrebbe già pubblicamente detto… - elilassoiana : RT @OlivieroBianchi: Addio a Teo, il cane fedele premiato per aver difeso da un lupo il gatto Yubbi e la sua casa - calzelunghe17 : RT @OlivieroBianchi: Addio a Teo, il cane fedele premiato per aver difeso da un lupo il gatto Yubbi e la sua casa -