Ultime Notizie – Vela: epoca, a Tuiga il Trofeo Principato di Monaco (Di lunedì 27 giugno 2022) Tuiga, l’ammiraglia dello Yacht Club Monaco, ha conquistato il primo posto Overall del IX Trofeo Principato di Monaco le Vele d’epoca in Laguna Coppa Bnl-Bnp Paribas Wealth Management, evento promosso da Anna Licia Balzan, Console Onorario del Principato di Monaco a Venezia e dalla Direzione del Turismo e dei Congressi del Principato di Monaco in Italia. Tra le barche d’epoca si è imposta Ciao Pais (1944); tra le imbarcazioni classiche ha vinto Naïf (1973). Sempre tra i Classici, ma in Classe 1, successo di Tuiga (1909), mentre tra i Classici in Classe 2 la vittoria è andata a Capriccio (1970); tra le Passere, primo posto di Barcolana 50 (2018). Le tre regate, due nella giornata di ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 27 giugno 2022), l’ammiraglia dello Yacht Club, ha conquistato il primo posto Overall del IXdile Vele d’in Laguna Coppa Bnl-Bnp Paribas Wealth Management, evento promosso da Anna Licia Balzan, Console Onorario deldia Venezia e dalla Direzione del Turismo e dei Congressi deldiin Italia. Tra le barche d’si è imposta Ciao Pais (1944); tra le imbarcazioni classiche ha vinto Naïf (1973). Sempre tra i Classici, ma in Classe 1, successo di(1909), mentre tra i Classici in Classe 2 la vittoria è andata a Capriccio (1970); tra le Passere, primo posto di Barcolana 50 (2018). Le tre regate, due nella giornata di ...

