Tennis, Wta indaga per abusi su giocatrici: nel mirino due allenatori "di alto livello" (Di lunedì 27 giugno 2022) Una situazione potenzialmente esplosiva e complicata all'orizzonte per la WTA, che starebbe indagando su "rapporti non professionali e potenzialmente abusivi" da parte di alcuni allenatori "di alto livello" nei confronti delle giocatrici. A riportare la notizia è il "Telegraph", che spiega anche come negli ultimi tempi la WTA abbia anche creato una figura ad hoc, il "direttore della tutela". Un cambio di rotta dettato anche dalle rivelazioni di Pam Shriver, giocatrice degli anni '80. Sul tema si è espresso anche un coach come Vladimir Platenik, allenatore anche della recente semifinalista del Roland Garros Daria Kasatkina. "Non ho mai visto così tanti allenatori fidanzati con le giocatrici come in questo momento storico – ha spiegato – Un po' troppi ...

