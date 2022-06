Siccità | rubinetti chiusi anche nelle ore diurne La previsione peggiore della Protezione civile

Leggi su iltempo

(Di lunedì 27 giugno 2022) "Sono anni che parliamo di cambiamenti climatici, si discute su cosa siano i cambiamenti climatici, di come impattano sul nostro territorio questo periodo è una fotografia fedele di questi ragionamenti. La fotografia italiana è un 40-50% di quantità di acqua piovuta in meno quest'anno rispetto alle medie degli ultimi anni. Abbiamo avuto fino al 70% di neve in meno". Lo ha detto il capo, Fabrizio Curcio, a SkyTg24. "Abbiamo fiumi come il Po, per esempio, uno dei fiumi più importanti a livello nazionale per le vita che intorno a quel fiume si sviluppa, che ha portate fino all'80% in meno - ha evidenziato Curcio -Quindi abbiamo una situazione generalizzata di carenza di risorse idriche, quindi generale carenza di pioggia. In alcune aree diventa impattante in maniera assolutamente importante a livello ...