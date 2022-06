Porsche Cayman - A Goodwood è iniziato il tour mondiale della GT4 ePerformance

Leggi su quattroruote

(Di lunedì 27 giugno 2022) Accanto alla 963 LMDh, laha portato al debutto in pubblico aanche laGT4, confermando così il proprio approccio a 360 gradi nei confronti delle competizioni e dell'evoluzione tecnica delle proprie vetture. Il Festival of Speed è la prima data di unche porterà la GT4 elettrica agli eventi più importanti e sui circuiti più impegnativi del pianeta per collaudare le soluzioni che in futuro troveremo su un probabile modello destinato a un monomarca elettrico. Un tempo in linea con le aspettative. A, laGT4è stata guidata da Richard Lietz, pilota ufficiale, che ha siglato un tempo di 45.5 secondi. Si tratta di una prestazione in linea ...