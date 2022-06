Notte Bianca di Fiumicino e “propaganda” Lgbt: scintille tra Coronas e Petrillo (Di lunedì 27 giugno 2022) Fiumicino – Scontro Comune-opposizione sulla “propaganda” Lgbt+ durante la Notte Bianca di Fiumicino. Un successo di pubblico (oltre 40mila le persone che hanno partecipato all’evento dello scorso weekend leggi qui) che oltre ad accendere la calda serata del litorale romano, infiamma anche il dibattito pubblico. Sotto accusa la scelta del Comune di usare la bandiera arcobaleno, quale simbolo di pace, per caratterizzare la manifestazione. Una manifestazione però “politicizzata”, secondo il capogruppo di Forza Italia, Alessio Coronas, con la presenza di drag queen e le luci arcobaleno “con lo scopo di veicolare anche in questa occasione posizioni ideologiche, è profondamente sbagliato” (leggi qui). E subito è arrivata la replica del Comune, che definisce “imbarazzanti” ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 27 giugno 2022)– Scontro Comune-opposizione sulla “+ durante ladi. Un successo di pubblico (oltre 40mila le persone che hanno partecipato all’evento dello scorso weekend leggi qui) che oltre ad accendere la calda serata del litorale romano, infiamma anche il dibattito pubblico. Sotto accusa la scelta del Comune di usare la bandiera arcobaleno, quale simbolo di pace, per caratterizzare la manifestazione. Una manifestazione però “politicizzata”, secondo il capogruppo di Forza Italia, Alessio, con la presenza di drag queen e le luci arcobaleno “con lo scopo di veicolare anche in questa occasione posizioni ideologiche, è profondamente sbagliato” (leggi qui). E subito è arrivata la replica del Comune, che definisce “imbarazzanti” ...

