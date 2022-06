Napoli: il Newcastle prepara la superofferta di Osimhen (Di lunedì 27 giugno 2022) Dall’Inghilterra: il Newcastle si prepara a fare una grossa offerta al Napoli per Osimhen per superare la concorrenza dell’Arsenal e United Secondo quanto riporta l’Express, il Napoli potrebbe ritrovarsi alle prese con una vera e propria asta per Victor Osimhen quest’estate. Il quotidiano inglese scrive infatti di un Newcastle pronto a mettere sul piatto una cifra molto importante per battere la concorrenza di Arsenal e Manchester United. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 27 giugno 2022) Dall’Inghilterra: ilsia fare una grossa offerta alperper superare la concorrenza dell’Arsenal e United Secondo quanto riporta l’Express, ilpotrebbe ritrovarsi alle prese con una vera e propria asta per Victorquest’estate. Il quotidiano inglese scrive infatti di unpronto a mettere sul piatto una cifra molto importante per battere la concorrenza di Arsenal e Manchester United. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

sportface2016 : Dall'Inghilterra: #Newcastle pronto a formulare un'offerta importante al #Napoli per #Osimhen - Luxgraph : Botman, visite mediche e firma con il Newcastle - infoitsport : Napoli, non trattabili i 110 milioni per Osimhen: Newcastle fra i pochi a poterselo permettere - infoitsport : Napoli, non trattabili i 110 milioni per Osimhen: Newcastle oggi fra i pochi a poterselo permettere - cn1926it : #Osimhen poco felice, non ha gradito una decisione del #Napoli: il retroscena -