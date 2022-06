Maxi-incendio a Roma | 200 pompieri su 9 roghi | evacuato un centro estivo Diversi intossicati – Il video

(Di lunedì 27 giugno 2022) Nove incendi sono divampati oggi, 27 giugno a. Per domarli, sono stati mobilitati oltre 200 vigili del fuoco alcuni dei quali arrivati a rinforzo anche da Abruzzo, Campania, Umbria e Toscana. Il rogo sulla Monachina Il principale di questiè iniziato verso le 14 di oggi 27 giugno a ovest della città, in via Bosco Marengo. Inizialmente hanno preso fuoco alcune sterpaglie nei pressi del campo rom della Monachina. Ma la fiamme si sono fatte strada molto rapidamente, complici le temperature che sfiorano i 40 gradi e il forte vento che soffia oggi sulla capitale. L’, oltre a lambire alcune abitazioni e un, evacuati in tutta fretta, è arrivato fino al campo rom, dove numerose bombole di gpl dei camper sono esplose. Alcuni testimoni parlano di almeno 50 esplosioni e ...

