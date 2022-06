Malore in spiaggia, muoiono due anziani: "Probabilmente è il caldo" (Di lunedì 27 giugno 2022) Due tragedie si sono consumate sulle spiagge salentine, lungo il litorale adriatico, all’incirca alla stessa ora, verso le 11,30, anche se in zone differenti. Come riportato da LeccePrima due turisti anziani sono stati... Leggi su today (Di lunedì 27 giugno 2022) Due tragedie si sono consumate sulle spiagge salentine, lungo il litorale adriatico, all’incirca alla stessa ora, verso le 11,30, anche se in zone differenti. Come riportato da LeccePrima due turistisono stati...

Pubblicità

RosarioP70 : RT @11Giuliano: Fragili: Malore in spiaggia, turista torinese muore il giorno del suo compleanno Per l'uomo, 77 anni di Agliè, non c'è stat… - Massxmo : RT @11Giuliano: Fragili: Malore in spiaggia, turista torinese muore il giorno del suo compleanno Per l'uomo, 77 anni di Agliè, non c'è stat… - TuttoSuRoma : Malore in spiaggia, morto turista romano - VendutoCorrotto : RT @11Giuliano: Fragili: Malore in spiaggia, turista torinese muore il giorno del suo compleanno Per l'uomo, 77 anni di Agliè, non c'è stat… - daniele19921 : RT @11Giuliano: Fragili: Malore in spiaggia, turista torinese muore il giorno del suo compleanno Per l'uomo, 77 anni di Agliè, non c'è stat… -