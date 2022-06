Lidl compie 30 anni in Italia, obiettivo 1.000 punti vendite entro 2030 (Di lunedì 27 giugno 2022) Milano, 27 giu. (Adnkronos) - Lidl compie 30 anni in Italia e punta a 1.000 punti vendita entro il 2030. In occasione del trentennale della sua presenza sul territorio dello Stivale, Lidl Italia, catena di supermercati leader nella Grande Distribuzione Organizzata formata da una squadra di 20.000 persone e 700 punti vendita sul territorio nazionale, ha organizzato una conferenza stampa dal titolo “Insieme per uno sviluppo sostenibile: persone, prodotti, investimenti” per presentare i risultati finora ottenuti ed illustrate i progetti per il futuro. Nel corso dell'incontro è stato esposto lo studio condotto da Sda Bocconi sull'impatto che Lidl Italia ha sul Pil e sull'occupazione del ... Leggi su iltempo (Di lunedì 27 giugno 2022) Milano, 27 giu. (Adnkronos) -30ine punta a 1.000venditail. In occasione del trentennale della sua presenza sul territorio dello Stivale,, catena di supermercati leader nella Grande Distribuzione Organizzata formata da una squadra di 20.000 persone e 700vendita sul territorio nazionale, ha organizzato una conferenza stampa dal titolo “Insieme per uno sviluppo sostenibile: persone, prodotti, investimenti” per presentare i risultati finora ottenuti ed illustrate i progetti per il futuro. Nel corso dell'incontro è stato esposto lo studio condotto da Sda Bocconi sull'impatto cheha sul Pil e sull'occupazione del ...

