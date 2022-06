Lazio, il Pd non esulta. A Frosinone vince il centrodestra. A Viterbo schiaffo alla candidata dem (Di lunedì 27 giugno 2022) Nel Lazio per la sinistra non c’è troppo da esultare, anzi quasi per niente. Frosinone resta in mano al centrodestra e a Viterbo si impone una candidata civica vicina al centrodestra. Così anche a Sabaudia e Ardea. Frosinone. Qui è eletto Riccardo Mastrangeli con il 55,32% pari al 10.794 voti. Lo sfidante Domenico Marzi, candidato del centrosinistra e del M5s, ha ottenuto il 44,68% pari a 8.719 voti. Al primo turno Mastrangeli aveva incassato il 49,26% mentre Marzi aveva ottenuto il 39,13%. «È stato un ballottaggio difficilissimo – ha detto Mastrangeli – combattuto su una tensione altissima, ha vinto la Frosinone che vuole andare avanti e ha voglia di continuità. La vittoria è dedicata a mia figlia Anastasia ed è stata il frutto ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 27 giugno 2022) Nelper la sinistra non c’è troppo dare, anzi quasi per niente.resta in mano ale asi impone unacivica vicina al. Così anche a Sabaudia e Ardea.. Qui è eletto Riccardo Mastrangeli con il 55,32% pari al 10.794 voti. Lo sfidante Domenico Marzi, candidato del centrosinistra e del M5s, ha ottenuto il 44,68% pari a 8.719 voti. Al primo turno Mastrangeli aveva incassato il 49,26% mentre Marzi aveva ottenuto il 39,13%. «È stato un ballottaggio difficilissimo – ha detto Mastrangeli – combattuto su una tensione altissima, ha vinto lache vuole andare avanti e ha voglia di continuità. La vittoria è dedicata a mia figlia Anastasia ed è stata il frutto ...

