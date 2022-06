Pubblicità

erny65491857 : RT @lanf64: #Kuleba dopo l’attacco a #Kiev: “Il #G7 risponda con armi più pesanti”. Mi ripeto, i soldati ucraini sono sfiancati dal corpo… - salvfor3 : RT @lanf64: #Kuleba dopo l’attacco a #Kiev: “Il #G7 risponda con armi più pesanti”. Mi ripeto, i soldati ucraini sono sfiancati dal corpo… - lanf64 : #Kuleba dopo l’attacco a #Kiev: “Il #G7 risponda con armi più pesanti”. Mi ripeto, i soldati ucraini sono sfiancat… - SantaK69086335 : RT @Silvia00072: ????Kuleba, ministro degli Esteri ucraino, ha affermato che l'ucraina è pronta a tornare ai negoziati diplomatici con la Rus… - castell32082033 : RT @Gianl1974: Il malato imperialismo russo deve essere sconfitto - Dmitry Kuleba Il ministro degli esteri dell'Ucraina ha invitato i paesi… -

Agenzia ANSA

Pressing del ministro degli Esteri ucraino: "Più sanzioni contro Mosca e più armi pesanti a ... Parigi apre ma il presidente del consiglio Ue Michel spiega che si deve "colpire lae non ...Lo ha affermato il ministro degli esteri ucraino Dmytrosu Twitter. "La risposta dovrebbe essere più armi pesanti per l'Ucraina, più sanzioni allae più imprese che lasciano la", ... Kuleba, Russia risponderà per attacco a mall Kremenchuk Ukrainian deputy prime minister Dmytro Kuleba said after the missile attack: ‘The G7 summit must respond with more sanctions on Russia and more heavy arms for Ukraine. Russia’s sick imperialis ...ROMA, 27 GIU - "Il grande centro commerciale di Kremenchuk con centinaia di civili all'interno è stato colpito da un attacco russo. La Russia è una disgrazia per l'umanità e deve affrontarne le conseg ...