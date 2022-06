Insigne presentazione al Toronto | “Qui non per i soldi Prima esperienza lontano da Napoli”

(Di lunedì 27 giugno 2022) Lorenzosi presenta al suo nuovo club, il giocatore dice di essere emozionato per la suada. Unain grande stile quella diche ha detto: “Sono molto emozionato di essere qui. Sono arrivato da pochi giorni ma posso di essermi trovato già molto bene, sono stato accolto benissimo. Non sono mai stato cosìdaè stato molto duro andare via, io e la mia famiglia abbiamo fatto una scelta di vita importante e ringrazio il presidente per averci dato questa opportunità “.durante lacolha aggiunto: “Molti pensano che sono arrivato qui per, invece mi interessa molto il ...

Un record, Lorenzo già lo ha conquistato lì nel Canada: lo stipendio numero uno, circa 11 milioni. Lunedì la presentazione ufficiale. L'evento è stato necessariamente immortalato anche sui canali social, particolarmente suggestivi, che hanno immortalato la giornata. Lorenzo Insigne viene presentato ai media da parte del Toronto FC: le parole dell'ex capitano del Napoli in conferenza.