Il parco divertimenti più grande d’Europa apre in Italia e supera Disneyland: dove si trova e data apertura (Di lunedì 27 giugno 2022) Si sa che in Italia non mancano i parchi di divertimento. Tutti hanno sentito parlare di Gardaland, MagicLand, e così via e sicuramente tantissimi di voi ci sono stati almeno una volta. Il parco divertimenti un posto magico. In cui anche i grandi diventano bambini per qualche ora. E tutto quello che succede è caratterizzato da pura gioia e adrenalina. Su queste basi è nato Ludo&Felix, il nuovo parco Italiano che supera anche Disenyland Paris. Il nuovo parco divertimenti in Italia Ludo&Felix è nato dalla voglia di poter rivitalizzare il territorio di Maddaloni, in provincia di Caserta. Un progetto ambizioso che ha dato vita al primo parco più grande per superficie di tutta l’Europa. Disenyland ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 27 giugno 2022) Si sa che innon mancano i parchi di divertimento. Tutti hanno sentito parlare di Gardaland, MagicLand, e così via e sicuramente tantissimi di voi ci sono stati almeno una volta. Ilun posto magico. In cui anche i grandi diventano bambini per qualche ora. E tutto quello che succede è caratterizzato da pura gioia e adrenalina. Su queste basi è nato Ludo&Felix, il nuovono cheanche Disenyland Paris. Il nuovoinLudo&Felix è nato dalla voglia di poter rivitalizzare il territorio di Maddaloni, in provincia di Caserta. Un progetto ambizioso che ha dato vita al primopiùper superficie di tutta l’Europa. Disenyland ...

Pubblicità

CorriereCitta : Il parco divertimenti più grande d’Europa apre in Italia e supera Disneyland: dove si trova e data apertura - FaFanu65 : @aledani6774 Buona settimana anche a voi. Ma, Dany...quella mano lì...il parco divertimenti è più giù.???? - psycholuvie : @kdnsbabie nooo beh è bellissimo anche arrivare così in alto e vedere il panorama... io vorrei fare da un sacco par… - echetidevodire : Tornato in un parco divertimenti dopo 5 anni, sono diventato veramente un cagasotto - namjoonsweet : Devi imparare a comportarti COME PERSONE o sarai responsabile di scopare la tua carriera alla moda dei tuoi preferi… -